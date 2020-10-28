  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halk TV'de koronavirüs skandalı!
Gündem

Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonucunu beklemeden yayına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:22:00 -
Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV bu kez de koronavirüs skandalına imza attı.

Sabah'ın haberine göre; CHP yandaşı Halk TV'de dün akşam ekranlara gelen 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına 'gazeteci' İsmail Saymaz, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş da katıldı.

"Nasıl yani? Test sonucunu görmeden mi buraya geldin?"

Programın başında konuşan program moderatörü Özlem Gürses skandal bir açıklamada bulundu. Gürses'in "Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah" ifadelerini kullanması şok etti.

5 saat boyunca süren programa PCR testi sonucunu beklemeden gelen Gürses'e sosyal medyada büyük tepki yağdı.

İsmail Saymaz konuşma sonrası "Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin" demesi üzerine Gürses "Biraz öyle oldu galiba" karşılığını verirken Yarkadaş'ın ise, "Benim bir işim vardı galiba" diyerek espri yapmakla yetinmesi dikkat çekti.

Gürses ise "Yok hayır, daha iyiyim. En azından 'corona'ya dair bir semptom yok. Yarın daha iyi anlayacağız bu meseleyi" diyerek konuyu kapatmak için uğraştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

hAHAHAHAHA..Allah akıl ve fikir dağıtırken bazıları ağaç gölgesinde kalmış derlerdi de inanmazdım...Doğruymuş..
  • Yanıtla
Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı
Dünya

Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslüman ülkelerin liderlerine dünyada yükselen İslamofobi'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrıs..
İhanet etmeye doymuyorlar... Erdoğan’ın çağrısı solak medyanın kimyasını bozdu!

İhanet etmeye doymuyorlar... Erdoğan’ın çağrısı solak medyanın kimyasını bozdu!

Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili şok eden gerçek! Hiç bir şey göründüğü gibi değilmiş
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili şok eden gerçek! Hiç bir şey göründüğü gibi değilmiş

TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melik Şah rolünü oynayan Buğra Gülsoy'un çekilecek sahnelere hazırlanması için en az ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay