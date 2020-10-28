Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV bu kez de koronavirüs skandalına imza attı.

Sabah'ın haberine göre; CHP yandaşı Halk TV'de dün akşam ekranlara gelen 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına 'gazeteci' İsmail Saymaz, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş da katıldı.

"Nasıl yani? Test sonucunu görmeden mi buraya geldin?"

Programın başında konuşan program moderatörü Özlem Gürses skandal bir açıklamada bulundu. Gürses'in "Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah" ifadelerini kullanması şok etti.

5 saat boyunca süren programa PCR testi sonucunu beklemeden gelen Gürses'e sosyal medyada büyük tepki yağdı.

İsmail Saymaz konuşma sonrası "Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin" demesi üzerine Gürses "Biraz öyle oldu galiba" karşılığını verirken Yarkadaş'ın ise, "Benim bir işim vardı galiba" diyerek espri yapmakla yetinmesi dikkat çekti.

Gürses ise "Yok hayır, daha iyiyim. En azından 'corona'ya dair bir semptom yok. Yarın daha iyi anlayacağız bu meseleyi" diyerek konuyu kapatmak için uğraştı.