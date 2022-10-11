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Medya Halk TV'de hadsiz sözler! Ayşenur Arslan yerde iftar açan öğrencileri hedef aldı
Medya

Halk TV'de hadsiz sözler! Ayşenur Arslan yerde iftar açan öğrencileri hedef aldı

CHP'nin fonladığı Halk TV'de defalarca infiale neden olan sözler sarf eden Ayşenur Arslan, 'Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin.' ifadeleriyle Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 18:47:00 -
Halk TV'de hadsiz sözler! Ayşenur Arslan yerde iftar açan öğrencileri hedef aldı

CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, hadsiz sözleriyle Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı. 

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı. "Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar" diyen Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan'ın toplumun değerleriyle bağdaşmayan sözleri tepki topladı.

 

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