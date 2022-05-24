Hatırlanması cihan değer! Milli Gazete onlarla çoktan helalleşti bile..

Yeniakit.com.tr

Refah Partisi hakkında "kapatılsın" diyerek, AİHM'de görüş açıklayan Ergun Özbudun, AK Parti'nin yalnız olduğu dönemde Erdoğan'a yanaşmıştı.

O tarihte Milli Gazete Ergun Özbudun'u, "İki farklı Özbudun" başlıklı haberi ile eleştirmişti.

Milli Gazete Özbudun için şu ifadeleri kullanmıştı:

AKP'nin kapatılmasıyla ilgili açılan dava için "O zaman halkı da kapatalım! Uzaydan halk mı getirelim?" diyerek yasakçı zihniyete ders veren Prof. Dr. Ergun Özbudun'un 10 yıl önceki tavrı ile şimdiki tavrı kafaları karıştırıyor. Özbudun geçmişte, RP'nin kapatılmasını "Refah'ın aldığı yüzde 20 oy, laik sistem için bir tehdittir." diyerek savundu. Aynı Özbudun, yüzde 47 oy alan bir partiye kapatma davası açılmasını eleştirerek, "O zaman halkı da kapatın. Bu kadar sudan gerekçelerle bir partinin kapatılması hiç bir Avrupa demokrasisinde söz konusu olamaz." diyor.

Şimdi aynı Özbudun, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne geçti. Milli Gazete ise geçmişte husumeti olan isimlerle çoktan helalleştiği gibi, Gelecek Partisi'nin Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda yer alan Özbudun ile de aynı çizgide buluştu.