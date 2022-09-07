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Medya Halk TV'de, bunu yapacak kadar tozuttular! Oha, çüş, yuh
Medya

Halk TV'de, bunu yapacak kadar tozuttular! Oha, çüş, yuh

CHP ittifakının en propagandist kanallarından Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın programında, Türkiye'ye "düşmanlık" etmediği için Putin'in tehdit edildiğine dikkat çeken Salih Tuna, "Putin 'dost olmayan ülkeler' kategorisine sokarak Türkiye'nin doğalgazını kesseydi, tehdit şöyle dursun alkışlarlardı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 11:20:00 -
Halk TV'de, bunu yapacak kadar tozuttular! Oha, çüş, yuh

CHP ittifakının en propagandist kanallarından Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın programında, Türkiye'ye "düşmanlık" etmediği için Putin'in tehdit edildiğine dikkat çeken Salih Tuna, "Putin 'dost olmayan ülkeler' kategorisine sokarak Türkiye'nin doğalgazını kesseydi, tehdit şöyle dursun alkışlarlardı" dedi. Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) CHP ittifakının en propagandist kanallarından Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın programında, Türkiye'ye "düşmanlık" etmediği için Putin tehdit edildi.

Yanlış duymadınız; evet, "düşmanlık".

Putin "dost olmayan ülkeler" kategorisine sokarak Türkiye'nin doğalgazını kesseydi, tehdit şöyle dursun alkışlarlardı.

Türkiye'ye yardım etmekle Erdoğan'ın tekrar kazanmasını istiyorsun iddiasının ardından Putin'e, "Bugünlerin yarınları da var" diyecek kadar tozuttular.

Şaşacaksınız ama söyleyeyim:

Ben bunların "Türkiye yerle yeksan olsun yeter ki Erdoğan kazanmasın!" zihniyetinde olduklarını artık düşünmüyorum.

Bu aşamayı çoktan geçtiler.

Bambaşka bir yerdeler:

"Türkiye yerle yeksan olsun, isterse Erdoğan kazansın!" çukurunda acıklı bir şekilde debeleniyorlar."

 

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Yorumlar

dora

bu kadının dübürüne yılan kaçmış, nasıl kıvırıp nasıl kılıf uydursun beynide zehirli ishal omuş , ne yapsın ne etsin bilemiyor !!!!

EROL ULU

Yıllarca en büyük vatansever olarak bu millete kan kusturdular.Şimdi kinlerini kusuyorlar.Şecaat arz eden merd-i kıpti gibi. Yarın öldüklerinde mezar taşlarına; "Ne kendi ettti rahat,ne halka verdi huzur, Terk-i dünya eyledi,dayansın ehl-i kubur" yazmalı.
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