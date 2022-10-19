Halk Tv'de Başkan Erdoğan için ahlaksız benzetme! Böyle skandal görülmedi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl korku iklimi oluşturmak için Başkan Erdoğan’a yönelik söylediği skandal "siyasi cinayet işlenecek" çıkışının ardından bugün CHP tarafından fonlanan Halk TV'de seçimle ilkişi çirkin bir benzetme yapıldı.

Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Sacha Baron Cohen'in (The Dictator - 2012) diktatör rolündeki The Aladeen Law karakterinin filmde koşu yarışında rakiplerini silahla vurup saf dışı bırakarak birinci olduğu görüntüler üzerinden Türkiye'de seçim benzetmesi yaptı.

Görüntüler sonrası Arslan "Diktatör yarışa girse ne olur, onun başına bir kaza gelir, bunun başına bir kaza gelir. Olmadı en sonunda Finish kurdelesi ayağına gelir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun skandal çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması için her türlü yolu deneyeceği ve "siyasi cinayetler işleneceği" yönünde iddia ortaya atmış toplumun her kesiminden tepki yağmıştı.