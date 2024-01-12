Halk TV’de AK Parti düşmanlığı yapan şu Yeniden Refahlı’yı atın gitsin! Doğan Aydal yine ittifakı bozmaya oynuyor

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Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmelerini Habertürk’ün AK Parti düşmanı moderatörlerine sızdırıp canlı yayında 30 maddeyi anlatan Prof. Aydal, ittifaka oluşmadan önce büyük darbe vurmuştu.

Aile ve ahlak yapımızı korumaya yönelik maddelerle öne çıkan anlaşma, tüm sol medyada hedefe konmuştu.

O gün yaptığı açıklamalarla bugün atılacak adımların önüne geçmek istercesine muhalefete pas atan Prof. Aydal, bu sefer de CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV canlı yayınında konuştu.

Milli Görüş çizgisindeki Yeniden Refah Partisi’ni temsilen muhalif gazetecilere AK Parti’yi şikayet eden Prof. Aydal’a tepki yağdı.

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Yine ittifak öncesi hamle yapması dikkat çekti!

Prof. Aydal’ın Erbakan’ın vekili unvanıyla her ittifak görüşmesi öncesinde aynı hamleyi yapması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Prof. Aydal, CHP’li gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti’yi şu sözlerle karaladı: “AK Parti verdiği hiçbir sözü tutmadı.”

30 maddelik anlaşmayı bugün şikayet ettiğin o gazeteciler hedefe koymadı mı?

Prof. Aydal, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki 30 maddelik anlaşmayı açıkladığında, LGBT sapkınlığı başta olmak üzere ahlak yapımızı tehdit eden her oluşum ve eylemin savunucusu gazetecilerin karşısında, AK Parti’yi şikayet etmeye şöyle devam etti:

30 madde olmasaydı Yeniden Refah Partisi AK Parti’yi desteklemezdi. 30 maddeyi de özür dileyerek söylüyorum ama umursamadılar bile.

Görüşmelerimiz havanda su dövme toplantılarına döndü. Tabanımız ittifakı istemiyor. Partimize teveccüh çok fazla. Biz AK Parti’ye kazandırmak ya da kaybettirmek için kurulmadık ki. Biz 2028’de iktidara aday parti olacağız.