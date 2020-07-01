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Medya

Halk TV ve Tele 1'in cezası belli oldu

RTÜK, Halk TV ve TELE1'e 5 gün yayın durdurma cezası verildi. İki kanal aynı cezayı bir kez daha alırsa lisansları iptal edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:37:00 - 2020-07-01 15:39:33
Halk TV ve Tele 1'in cezası belli oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) alınan kararla Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verildi. Program durdurma yerine yayın cezası verilmesi nedeniyle iki televizyon kanalının ekranlarının beş gün kararacağı bildirildi.

İki televizyon kanalı aynı cezayı bir kez daha alırsa, lisansları iptal edilecek ve yayın hayatları son bulacak.

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