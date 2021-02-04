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Gündem Halk TV ve İrfan'dan büyük provokasyon! ‘Polis hedef gözetmeksizin…’
Gündem

Halk TV ve İrfan'dan büyük provokasyon! ‘Polis hedef gözetmeksizin…’

CHP'nin yayın organı Halk TV'de sunuculuk yapan İrfan Değirmenci, bir provokasyona imza atarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin provokatörlere biber gazı ile müdahale eden polislerin görüntüsünü ekranda göstererek , "Polis hedef gözetmeksizin kim olursa tüm sivillere, etraftaki gazetecilere, esnafa öğrencilere destek olmak için Kadıköy'e gelen insanlara biber gazı sıkıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:01:00 - 2021-02-04 14:58:44
Halk TV ve İrfan'dan büyük provokasyon! ‘Polis hedef gözetmeksizin…’

Bugüne kadar Türkiye'de yaşanan bütün olaylarda insanları kışkırtma ve ülkeyi karıştırma görevini üstlenen CHP'nin yayın organı Halk TV, Boğaziçi olaylarında da şaşırtmadı. Halk TV'de haber sunan İrfan Değirmenci Boğaziçi olaylarındaki görüntüleri ilişkin söylediği sözlerle 'Pes' dedirtti.

"Polis hedef gözetmeksizin biber gazı sıkıyor"

İnsanlara haber verme görevinden vazgeçerek insanları kışkırtma görevi gören Halk TV'de skandal bir olay yaşandı. Halk TV'de sunuculuk yapan İrfan Değirmenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı manipülatif yorumla izleyenleri çileden çıkarttı. Resmen bir provokasyona imza atılan olayda, polisin provokatörlere yönelik biber gazı ile müdahalesinin gösterildiği anlarda sunucu İrfan Değirmenci, "Polis hedef gözetmeksizin kim olursa tüm sivillere, etraftaki gazetecilere, esnafa öğrencilere destek olmak için Kadıköy'e gelen insanlara biber gazı sıkıyor" ifadelerini kullandı.

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