Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e tokat gibi cevap

Türkiye'nin uzayda uydularını artırmaya devam ederken, CHP yandaşlarının hazımsızlığı da arttı. İlk önce Çin'e giden ilk ihracat trenini hedef alan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, şimdi de TÜRKSAT 5A uydusu üzerinden algı yapmaya çalıştı.

"Al şu civatayı sık desen..."

Gürses'e en güzel cevap Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur'dan geldi. Cesur paylaşımı ti'ye alarak "Al şu uydunun şu cıvatasını sık desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A’ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Gürses'in Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni konusunda yalan haber yapıp rezil olduğunu hatırlatarak "Halkalı Garı’na geri döner" dedi.

TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri verecek

TÜRKSAT 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye'nin yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak TÜRKSAT 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.