Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan skandal sözler!

CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Kuvayi Milliye'nin Kıbrıs versiyonu olan "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı"nı (TMT) "illegal" ve "suikastçi" bir örgüt olarak tanımladı.

Arslan, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diyerek skandal ifadeler kullandı.

Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine çok sert cevap veren Akşam Yazarı Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta Rumlar çoluk çocuk Türkleri katlederken, Türkleri savunmak için Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun silahlarını gönderdiği; Rauf Denktaş gibi mücahitlerin kahramanlık destanı olan Bozkurt amblemli Türk Mukavemet Teşkilatı gururumuzdur. Ona laf eden Türk düşmanıdır."

Arslan'ın sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya da tepki gösterdi.

Karakaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayşenur Aslan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımlamıştır. TMT, Kuvayi Milliyenin Kıbrıs versiyonudur İhanetin geldiği noktaya bakın! Yazıklar olsun! Türk Milleti adına program sunucu ve Halk TV'den özür ve düzeltme bekliyoruz. Derhal"