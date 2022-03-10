Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan iyice şaşırdı! Rusya-Ukrayna savaşını da Erdoğan'a bağladı
CHP’nin kanalı Halk TV’de program Ayşenur Arslan, Rusya-Ukrayna savaşanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş istediğini ima eden Arslan, Ukrayna'ya yapılan İHA ve SİHA satışını öne sürerek 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum' dedi.
CHP'nin kanalı Halk TV'de, Rusya-Ukrayna Savaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi.