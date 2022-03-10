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Medya Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan iyice şaşırdı! Rusya-Ukrayna savaşını da Erdoğan'a bağladı
Medya

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan iyice şaşırdı! Rusya-Ukrayna savaşını da Erdoğan'a bağladı

CHP’nin kanalı Halk TV’de program Ayşenur Arslan, Rusya-Ukrayna savaşanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş istediğini ima eden Arslan, Ukrayna'ya yapılan İHA ve SİHA satışını öne sürerek 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:01:00 -

CHP'nin kanalı Halk TV'de, Rusya-Ukrayna Savaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi.

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Yorumlar

Ahmet Taner

Allah belanızı ..
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