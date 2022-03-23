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Medya Halk TV neden İmamoğlu tarafına geçti? Bomba iddia
Medya

Halk TV neden İmamoğlu tarafına geçti? Bomba iddia

İnternethaber yazarı Hadi Özışık, Halk TV üzerinden CHP'de yaşanan kavganın perde arkasını anlattı. CHP içindeki 'Kemalciler' ile 'Ekremciler' kapışmasının giderek sertleştiğine dikkat çeken Özışık, Halk TV'nin neden Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 13:03:00 -
Halk TV neden İmamoğlu tarafına geçti? Bomba iddia

İnternethaber yazarı Hadi Özışık, Halk TV üzerinden CHP'de yaşanan kavganın perde arkasını anlattı. CHP içindeki 'Kemalciler' ile 'Ekremciler' kapışmasının giderek sertleştiğine dikkat çeken Özışık, Halk TV'nin neden Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiğini açıkladı. İşte o ilgi çekici yazı: 

"Halk TV’de yaprak dökümü var…

İbrahim Kahveci, her sabah Mehmet Tezkan’la beraber yaklaşık 2 saat boyunca ekonomi ağırlıklı bir program yapıyordu…
Halk TV’nin sahibi iddiaya göre, “Çok güzel gidiyor, hadi bunu 3 saat yapalım” diyor…
İbrahim Kahveci de “Benim 3 saatlik zamanım yok, benim başka da işlerim var. Ben işi bırakıyorum” demiş…
(...)
Halk TV’de, Özlem Gürses, Emin Çapa, İbrahim Kahveci ile başlayan yaprak dökümü sürüyor..
Halk TV yayın politikasını değiştirmiş..
Kemal Kılıçdaroğlu’nun borazanı olmayacakmış Halk TV…
Sebebi de “muslukta arıza” çıkmasıymış…
Halk TV yönetimi de musluğa su gelmesi için rotayı Ekrem İmamoğlu’na çevirmişler…
CHP içindeki “Ekremciler” ile “Kemalciler” kavgası giderek kızışıyormuş…
Halk TV bunun ilk patlamasıymış…
Halk TV’de bu arada garip şeyler de oluyor…
Terör hükümlüleri canlı yayınlarda ağırlanıyor…
Neler oluyor neler?.."

 

 

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