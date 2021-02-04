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Gündem Halk TV ekranlarında tehlikeli provokasyon
Gündem

Halk TV ekranlarında tehlikeli provokasyon

Kadıköy'deki izin gösterilere polisin müdahale ettiği sırada CHP'nin kanalı Halk TV'de sunucu İrfan Değirmenci, 'Polis hedef gözetmeksizin sivillere, esnafa biber gazı sıkıyor' diyerek bir provokasyona imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 04:02:00 -

CHP'nin kanalı Halk TV skandallarına bir yenisini daha ekledi. Ana Haber'de Boğaziçi provokatörlerini polislerin dağıtma çabalarını gösteren kanal, sunucu İrfan Değirmenci'nin haberi skandal yorumlarla birlikte verdi.

Polisi hedef gösterdi

Halk TV tehlikeli bir provokasyona imza attı. Ana Haber'de polisi sivilleri hedef alıyormuş gibi gösteren CHP'nin kanalının sunucusu İrfan Değirmenci, 'Polis hedef gözetmeksizin sivillere, esnafa biber gazı sıkıyor' gibi ifadeler kullandı.

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