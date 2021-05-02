Halk TV alkol ve pırasayı bir tuttular

CHP’nin kanalı Halk TV, her gün farklı bir vukaat ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. 17 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca Tekel bayilerin muafiyet sağlanan iş yerleri arasında yer almaması sarhoşluk heveslisi grup tarafından istismar edilirken, solak medya da bu konuyu sıcak tutmak içinde didindikçe didindi.

Alkole’ gıda’ dediler

Halk TV’de Özlem Gürses’in canlı yayınına katılan avukat Can Atalay, tuhaf açıklamalarda bulundu. Programda alkolden gıda diye söz eden Atalay, alkol ile pırasayı bir tuttu.