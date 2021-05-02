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Gündem Halk TV alkol ve pırasayı bir tuttular
Gündem

Halk TV alkol ve pırasayı bir tuttular

Halk TV canlı yayınına katılan avukat Can Atalay, sağlığa olan zararı bilimsel olarak kanıtlanmış alkolden ‘gıda’ diye söz ederek alkolü pırasa ile aynı kefede değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 12:57:00 -

CHP’nin kanalı Halk TV, her gün farklı bir vukaat ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. 17 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca Tekel bayilerin muafiyet sağlanan iş yerleri arasında yer almaması sarhoşluk heveslisi grup tarafından istismar edilirken, solak medya da bu konuyu sıcak tutmak içinde didindikçe didindi.

Alkole’ gıda’ dediler

Halk TV’de Özlem Gürses’in canlı yayınına katılan avukat Can Atalay, tuhaf açıklamalarda bulundu. Programda alkolden gıda diye söz eden Atalay, alkol ile pırasayı bir tuttu.

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