Halk sokaklara döküldü! ABD ve PKK’ya isyan

Suriye'de ABD-PKK ittifakının işgal ettiği Deyrizor'da halk isyan başlattı. Başta Şahil bölgesi olmak üzere doğu ve kuzey kırsalında birçok beldede insanlar sokaklara döküldü. Gösterilerde PKK'ya ait birçok karargâh ve kontrol noktası ateşe verildi. PKK'nın 'vergi' adı altında aldığı haracın sürekli artırılması, gençlerin terör örgütü tarafından zorla kaçırılması, bölge halkı için gönderilen yardım malzemelerine PKK'lı teröristlerin el koyması, yerleşim birimlerinde hiçbir hizmetin alınamaması, protestoların temel gerekçeleri arasında bulunuyor. Eğitim dilinin Kürtçe olarak değiştirilmesi ve bölgeden çıkan petrol ürünlerinin ABD ve PKK'lılar tarafından gasp edilerek Haseke ve Irak'a çıkarılması, bundan dolayı bölgede yaşanan akaryakıt kıtlığı ve astronomik fiyatlar Deyrizor'da 4. gününe giren isyanın diğer nedenlerinden.

Araplar aşağılanıyor

PKK'lı teröristler 24 saat devam eden gösterileri dağıtma amacıyla bazı bölgelere müdahale etti. Deyrizorlular teröristlere büyük tepki gösteriyor. Ağır silah destekli terör konvoyları çareyi kaçmakta buluyor. Birçok yerleşim biriminde büyüyerek devam eden isyanlar sırasında atılan sloganlarda 'Arapların aşağılandığı', 'haklarının çalındığı' ve 'çocuklarının ölüme gönderildiği' vurgusu yapılıyor.

Aşiretler de yer alıyor

ABD-PKK ittifakına karşı yapılan eylemlere bölgenin birçok önemli aşiret mensupları da aktif destek veriyor. Deyrizor ve batı kırsalında yer alan Habur bölgesindeki Hasin, Muveylih, Garibe beldeleri ve kuzey doğu aksında yer alan Hisan, Kuhaymide, Sefire, Tahtani, Busayr yerleşkelerinde yaşayan Suriyeliler sokaklarda PKK'ya karşı haykırıyor. Gösterilere katılan kişiler "PKK gitmeden huzur gelmez" ve "Onurumuz yok sayılıyor" sloganları atıyor.

Kaynak: Yeni Şafak