Halk Sağlığı Haftası’nda fidan dikildi Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Halk Sağlığı Haftası sebebiyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Halk Sağlığı Haftası sebebiyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası fidan dikim etkinliği ile başladı. Bu kapsamda Ulubey ilçesi Sayacabaşı mevkinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Onlarca fidanın toprakla buluştuğu etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, doktorlar ve bazı kurum görevlileri de katıldı.

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