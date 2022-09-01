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Yerel Halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi
Yerel

Halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi

Aydın'da halk otobüsüyle çarpışan otomobil kağıt gibi ezdildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 3 kişi hastaneye nakledildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 03:54:00 -
Halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi

Aydın-İzmir Karayolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında saat 21.00 sıralarında İncirliova İstikametinden kent merkezine gitmekte olan Yaşar Ş. yönetimindeki otomobil, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Halk Otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin durumu ağır

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Ahmet Altıntaş'ın (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Şen ile birlikte otobüsteki 2 yolcu yaralı olarak ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Kazada hayatı kaybeden Ahmet Altıntaş'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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