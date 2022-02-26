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Yerel Halk otobüsü şoföründen 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket!
Yerel

Halk otobüsü şoföründen 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket!

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde halk otobüsü şoförü, yolcu koltuğunun üzerinde bulduğu 40 tam altını sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 16:33:00 -
Halk otobüsü şoföründen 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket!

Belediyede halk otobüs şoförlüğü yapan Kadir Köktaş, son durakta yolcuları indirdikten sonra aracın koltuğunun üzerinde bir çanta olduğunu fark etti.

İsminin açıklamamasını istemedi

Çantada 40 tam altın olduğunu gören Köktaş, durumu Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ya bildirdi. Çadırcı'nın girişimleriyle altınların sahibi bulanarak belediyeye çağrıldı. Altınlar, sahibine teslim edildi. Kaybettiği altınlarının bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan, isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, otobüs şoförü Köktaş ve Çadırcı'ya teşekkür etti.

“Çocuklarımıza asla haram yedirmeyiz”

Başkan Çadırcı, büyük bir meblağ olmasına rağmen Köktaş'ın altınları bulur bulmaz kendileriyle irtibata geçtiğini söyledi. Köktaş'ı tebrik eden Çadırcı, "Bu örnek davranışından dolayı kendisini ayrıca ödüllendireceğiz." dedi. Kadir Köktaş da vicdan sahibi herkesin aynı duyarlılığı göstereceğine inandığını aktararak, "Bulduğumuz büyük bir meblağdı ancak inancımız gereği çocuklarımıza asla haram yedirmeyiz. Bulduğum altınları hamdolsun vatandaşımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

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