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Yerel Halk otobüsü şoföründen anlamlı hareket
Yerel

Halk otobüsü şoföründen anlamlı hareket

Yeniakit Publisher
2023-04-17 06:48:00 -

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a bağlı çalışan halk otobüsünün şoförü, iftar vakti seyir halindeyken girince yolculara iftariyelik dağıttı.

10 Nisan'da Murat Eroğlu idaresindeki halk otobüsü, hareket saatinin gelmesiyle yola çıktı.

Araç seyir halindeyken Kocaeli için iftar vakti geldi ve ezan okundu.

Eroğlu, aracı durdurarak yolculara iftariyelik dağıttı.

Daha sonra başka bir duraktan yolcu alan Eroğlu, iftar saati araca binen bu yolculara da ikramda bulundu.

Bu anlar araç kamerasına da yansıdı.
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