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Gündem 'Halk Milli bayramlara nasıl düşman edilir?'
Gündem

'Halk Milli bayramlara nasıl düşman edilir?'

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, 19 Mayıs'a ve 19 Mayıs'ta düzenlenen etkinliklere ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:58:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, 19 Mayıs'a ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Halk Milli bayramlara nasıl düşman edilir?" diye soran Uğurlu, tarih kitaplarındaki yanlış bilgilere dikkat çekti.

19 Mayıs etkinliklerinin Türk yapısına uygun olmadığını söyleyen Fatih Uğurlu, "Bayram ortak değerlerde buluşmaktır. Bu bayram neye yarar?" ifadelerini kullandı.

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