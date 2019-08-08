"Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" Antalya toplantısı

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” Antalya İlinde Uygulanan alt projelerin 2019 Yılı Proje Yürütme Kurulu toplantısı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında Antalya’da uygulanan Pırlak Koyunu (1), Kıl Keçisi (1), Honamlı Keçisi (2) alt projelerin 2019 yılı Proje Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, proje paydaşları olarak Proje Koordinatörü V. Dr. Serdar Yağcı, Şube Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Proje Liderlerinden Prof. Dr. Özkan Elmaz, Doç. Dr. Özgecan Korkmaz Ağaoğlu, Doç. Dr. Hasan Meydan, Dr. Öğretim Üyesi Taki Karslı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Zeliha Öztürk ile proje teknik elemanları katıldı. Proje Yürütme Kurulu TAGEM Proje Koordinatör V. Dr. Serdar Yağcı başkanlığında toplandı.

Yağcı toplantı açılış konuşmasında, “Genel Müdürlüğümüz tarafından 2005 yılında başlatılan ve şu anda 58 ilde toplam 1 milyonun üzerinde hayvanın takip edildiği Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Ülkesel Projesinin cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ıslah ve koruma çalışmasıdır. Bu anlamda Akdeniz Bölgesi’nin önemli bir tarım kenti olan Antalya ilinde de Pırlak koyunu, Kıl Keçisi ve Honamlı Keçisi ile ilgili alt projeler desteklenmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde yapılan ıslah çalışmalarının uzun soluklu ve kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi elzemdir ki Antalya ilinde de ıslah projeleri anlamında belli bir ivme kazanılmıştır. Bunun da hem ilin hem de ülkenin tarımsal faaliyetlerine önemli katkı sağlamakta” dedi.

Antalya ilinde 2011 yılında Honamlı ve Kıl Keçisi Islah projeleri ile başlayan sürecin bugün itibariyle 1 tane Pırlak koyunu, 1 tane Kıl Keçisi, 2 tane de Honamlı Keçisi olmak üzere 4 alt proje ile devam ettiğine değinen Yağcı, bu projeler kapsamında toplam 25 bin 200 baş hayvan üzerinden alınan verim kayıtları sayesinde ıslah çalışmalarının sürdürüldüğünü ve projelerde yer alarak projenin gerekliliklerini yerine getiren 149 yetiştiriciye toplamda 7 milyon 592 bin 250,00 TL tutarında hak ediş ödemesi yapıldığını bildirdi.

Ayrıca, Antalya ilinde Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projeleri kapsamında, Honamlı Keçisi ve Yerli Kara Sığırı koruma projelerinin de devam ettiğini, bu kapsamda bugüne kadar proje gerekliliklerini yerine getiren 50 yetiştiriciye toplam 554 bin 820,00 TL hak ediş ödemesi yapıldığını dile getiren Yağcı, “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi”, ülke hayvancılığının birçok konusunda ilk olma özelliği taşımaktadır. Proje sayesinde, birçok paydaş bir araya gelerek yapılan uygulamalar ile doğrudan sahaya olumlu bir etki sağlanmaktadır. Bu sayede, ülkemizde yerli hayvanlara dayalı damızlıkçı işletmeler ve verim kaydı tutulan işletmelerden söz edilebilir noktaya gelinmiştir" ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından projelerle ilgili 2019 yılı çalışmaları incelenmiş ve Yürütme Kurulu gündem maddeleri görüşülerek toplantı gerçekleştirildi.