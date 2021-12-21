Halk Ekmek’teki kuyruk ajans oyunu

Vatandaşın, CHP’li belediyeler tarafından üretilen ve uygun fiyata satılan ekmeğe muhtaç algısı oluşturup siyasi rant devşirmeye çalışan CHP’li işgüzarlar, ya ekmek sevkıyatını geciktiriyor ya da ellerindeki imkanları işletmeyerek vatandaşların Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturmasına neden oluyor. CHP’li aymazların eziyetini gazetemize değerlendiren siyasetçiler önemli açıklamada bulundu.

Günde 2 milyon üretim kapasitesi var

AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci: “Halk Ekmek büfeleri önünde yaşananlar yüzde yüz ajans çalışmasıdır, kasıttır. En ufak bir iyi niyet yok. Üretimde aksaklık olmamalı. Halk Ekmek makinelerini zaten biz almışız, kurmuşuz. Anahtarını çevirirsiniz 2 milyon ekmek üretirsiniz. Niye az üretiyorsunuz. Oradaki görüntüleri Cumhuriyet gazetesine, Birgün’e, Sözcü’ye niye servis ediyorsunuz. Peşinde oldukları şey asimetrik siyasettir. Bunlar, 1970’lere gönderme yapan bir ekonomik krizin yaşandığı, insanların ekmek kuyruğunda beklediği şeklinde bir Türkiye fotoğrafı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu bir siyaset yöntemi değil. Bu şekilde siyaset olmaz. Bunların ne ülkenin ekonomisini düşündükleri var ne de düzgün, istikrarlı bir siyaseti düşündükleri. Gözlerini hırs bürümüş. Yurtdışındaki dostlarıyla iş tutarak iktidara yürüme hevesindeler.

Millet bunları unutmayacaktır

“Milletimiz, Halk Ekmek kuyruklarını bu şekilde bir ajans çalışmasıyla kasıtla pompalayan ajansları da o belediye başkanlarını da unutmaz. Böyle bir mülahazaları olanlar duvara toslayacaklar. O Gezi’ye destek veren, AK Parti’ye yönelik kapatma davasında kapatmanın tarafında duran ve bütün antidemokratik unsurların yanında yer alan TÜSİAD’ın da duvara toslama zamanı gelir. Biz bunlara kulak asmıyoruz. Ne kadar iftira atarlarsa atsınlar, ne kadar haysiyetsiz saldırıda bulunurlarsa bulunsunlar, Halk Ekmek’teki kuyruklar gibi, bu kardeşinize atılan iftiralar gibi, diğer arkadaşlarımıza karşı yapılan itibar suikastları bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Biz 2023 hedefine kilitlendik. Bu yoldan dönmeyeceğiz.”

Kuyruklar CHP'nin beceriksizliği

ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan: “Hadi başka ürünlerde belki sıkıntı var, ekmekte de mi sıkıntı var? Türkiye, un üreticisi bir ülke. Burada hükümete yönelik bir algı çalışması var. Bu görüntüleri servis ederek, ‘halk zor durumda’, ‘ekmeğe bile ulaşamıyor’ diyerek algı oluşturmak için halkı cezalandırıyorlar. Bu siyaset seviyesiz bir siyasettir. Bu yaklaşımı vatandaş görür. Her ne kadar ‘rozetsiz başkan’ olduklarını iddia etse de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş aslında tipik CHP belediyeciliğine dönüş yaptılar. Kuyruk deyince, karne deyince akla CHP yönetimi geliyor. Bunların tek başarısı lafla peynir gemisi yüzdürmek. İcraat olmadan, yol olmadan, kaldırım olmadan bir metre bile metro yapmadan, bir park açmadan başarılı olduklarını iddia ediyorlar.”