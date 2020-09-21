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Ekonomi Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı. Mizah dergisi Misvak, İmamoğlu'nun fahiş zammını çizdiği karikatürde İBB binasına 'ZAM' tabelası asarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:59:00 - 2020-09-21 13:06:29
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

 yeniakit.com.tr 

31 Mart yerel seçimlerinde hayatın pahalı olduğunu iddia ederek her şeye indirim yaparak vatandaşların hayatını rahatlatacağını iddia eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zam furyası devam ediyor. Göreve geldiğinden bugüne kadar birçok alanda İstanbulluyu zamma boğan İmamoğlu bugün bir zammı daha açıkladı.

Halk ekmeğe yüzde 33 zam

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam yaptı. Yeni zamla birlikte tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.

Bomba karikatür

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin zam furyası mizah dergisi Misvak tarafından yapılan karikatüre yansıtıldı. Karikatürde İBB binasının üzerine 'ZAM' tabelasının asıldığı görünürken, FOX TV eski haber spikeri Fatih Portakal da unutulmadı. Misvak'ın karikatüründe Portakal'a "İstanbulluyu düşünen başkan fazla kilo almasınlar diye halk ekmeğe %33 zam yaptı." sözleri söyletildi.

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