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Eğitim Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak?
Eğitim

Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak?

Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? sorusu Halk Eğitim Merkezleri'nde eğitim almak isteyenler tarafından merak ediliyor. MEB’den hayat boyu öğrenme kurumları açıklaması geldi. İşte Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-01-08 00:26:00 -
Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen Halk Eğitim kursları için MEB’ten açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ne zaman başlanacağı aktarıldı.

Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, ''Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır.' denildi.

2018 yılında Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yerine hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerini kapsayacak şekilde düzenlendi.

Halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsünde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları, mesleki çalışmalar tanımlanarak, ek dersten yararlanmaları sağlandı.

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