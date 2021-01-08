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Ekonomi Halk Bankası, ATO üyelerine finansman desteği verecek
Ekonomi

Halk Bankası, ATO üyelerine finansman desteği verecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Türkiye Halk Bankası Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’ iş birliği protokolü imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:45:00 -
Halk Bankası, ATO üyelerine finansman desteği verecek

ATO Hizmet Binası’nda düzenlenen törende taraflar adına imzaları, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Halk Bankası Ankara Bölge Müdürü Ahmet Karakaş attı.

Güvenli alışveriş imkanı

Baran, törende yaptığı konuşmada Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren reel sektör için kamu bankalarının desteğinin önemli olduğuna dikkati çekti. Türkiye Halk Bankası’yla yaptıkları protokolle reel sektörü rahatlatacak önemli bir adım attıklarını vurgulayan Baran, “Alıcının ve satıcının ticari hayattaki risklerini ve aklındaki şüphelerini ortadan kaldırarak problemlere çözüm yolu sunan bir anlaşma imzaladık. Halk Bankasının kartlı ödeme sistemiyle, alıcı ve satıcı güven içinde alışveriş yapacak. Satıcılar, ‘malımı sattım ama paramı tahsil edebilir miyim?’ endişesi duymayacak, alıcılar da ‘tedarikimi sağladım ama ödeme yapabilecek miyim?’ kaygısından kurtulacak” ifadelerini kullandı.

Tahsilat riski sıfırlanıyor

Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Halk Bankası ile başlattığı ‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı’ projesi kapsamında hayata geçirilen protokolün sağladığı imkânlarla alıcı ve satıcılar arasındaki tedarik zincirinin aksamadan devamının mümkün olacağını belirterek, “Mevduat faizlerinin altında bir oranla kullanılacak kartla yapılan alışverişlerde 18 aya kadar taksit olanağı sağlanıyor. Böylelikle üyelerimiz 540 güne kadar vade imkanıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticaretini sürdürebilecek” bilgisini paylaştı.

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