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Medya Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü
Medya

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Yeniakit Publisher
2024-05-28 23:59:00 - 2024-05-29 00:10:22
Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Düne kadar "halk aç" yaygarası kopartan Sözcü gazetesi, şimdi de kıyıda yazlığı olanların yandığını yazdı.

Sözcü gazetesi halkı ekonomik veriler üzerinden manipüle etmeyi sürdürüyor.

Düne kadar "halk aç" diyen Sözcü, bugün ise yazlıkları da olan ev sahiplerinin ekonomik sıkıntıya düşeceği yaygarasını koparttı.

Sözcü gazetesi, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapabilmek için kırk takla atıyor.

Gazete bugünkü "ekonomik kriz" haberinde de hem şehirde barınacak evi hem kıyıda yazlığı olanları kullandı.

3 evi olan kriz yaşayacakmış!

Gazete haberinde ikiden fazla evi olanların sıkıntıya düşeceğini iddia etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü gazetesi, başlıkta, "Köyde ev kıyıda yazlığı olan yandı" şeklinde "kesin" ifade kullanırken, haberin detayında ise bu kesinliği bir "ihtimale" çevirdi.

Haberde, "İkiden fazla evi olana katlamalı Emlak Vergisi getirilmesine yönelik düzenleme taslağı, yazlıkçılarla köyünde evi olanların vergi yükünü artırabilir." denildi.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ama Hopa'dan başla İskenderun'a kadar bütün kıyılar, 85 milyon Vatandaşın ortak malıdır. Hiç bir şekilde gasp edilemez. Ancak öyle aymazlıklar var ki, sade vatandaş buralardan ayağını denize sokamaz. Netice itibariyle sahillerde ki kamu özel her kim olursa olsun işgaller sona ermeli, turizm kılıfı altında muhtelif otellerin hegemonyasına bırakılamaz

Kartalbey

Benim üç evim olsun da vergisi şimdikinin 5 katı olsun.
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