Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Sözcü gazetesi halkı ekonomik veriler üzerinden manipüle etmeyi sürdürüyor.

Düne kadar "halk aç" diyen Sözcü, bugün ise yazlıkları da olan ev sahiplerinin ekonomik sıkıntıya düşeceği yaygarasını koparttı.

Sözcü gazetesi, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapabilmek için kırk takla atıyor.

Gazete bugünkü "ekonomik kriz" haberinde de hem şehirde barınacak evi hem kıyıda yazlığı olanları kullandı.

3 evi olan kriz yaşayacakmış!

Gazete haberinde ikiden fazla evi olanların sıkıntıya düşeceğini iddia etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü gazetesi, başlıkta, "Köyde ev kıyıda yazlığı olan yandı" şeklinde "kesin" ifade kullanırken, haberin detayında ise bu kesinliği bir "ihtimale" çevirdi.

Haberde, "İkiden fazla evi olana katlamalı Emlak Vergisi getirilmesine yönelik düzenleme taslağı, yazlıkçılarla köyünde evi olanların vergi yükünü artırabilir." denildi.