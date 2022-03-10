Halk 6’lı birliktelikten bir şey beklemiyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Konuya ilişkin konuşan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları dile getirdi: “Bir araya gelen 6 muhalefet partisinin aralarında bazılarının da parlamenter sisteme geçişi istiyor mu istemiyor mu belli değil. Parlamenter sisteme geri dönüş için çoğunluk ve sonra da halk oylamasına gitmek gerekiyor. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Yaptığımız kamuoyu araştırmasında vatandaşlar 6’lı birliktelikten bir şey beklemiyor. Özellikle partilerin tabanında da olumlu bir düşünce yok.”