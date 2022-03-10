  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Halk 6’lı birliktelikten bir şey beklemiyor
Siyaset

Halk 6’lı birliktelikten bir şey beklemiyor

Siyasette koalisyon dönemlerinde yaşanan siyasi ve ekonomik krizler hafızalardaki yerini korurken, 6 partinin öne sürdüğü “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş mümkün mü?” sorusunu gündeme getiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 09:31:00 -
Halk 6’lı birliktelikten bir şey beklemiyor

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Konuya ilişkin konuşan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları dile getirdi: “Bir araya gelen 6 muhalefet partisinin aralarında bazılarının da parlamenter sisteme geçişi istiyor mu istemiyor mu belli değil. Parlamenter sisteme geri dönüş için çoğunluk ve sonra da halk oylamasına gitmek gerekiyor. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Yaptığımız kamuoyu araştırmasında vatandaşlar 6’lı birliktelikten bir şey beklemiyor. Özellikle partilerin tabanında da olumlu bir düşünce yok.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay