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Haliliye’de parklar güzelleşiyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda mevsimlik çiçekli bitkileri toprakla buluşturarak Haliliye’yi güzelleştiriyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:16
Haliliye’de parklar güzelleşiyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda mevsimlik çiçekli bitkileri toprakla buluşturarak Haliliye’yi güzelleştiriyor.


Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesinde yer alan park ve yeşil alanlara mevsimlik çiçekli bitkiler ve ağaç fidanı ekerek parkları güzelleştiriyor. Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat’ın özel ilgi gösterdiği parkların iyileştirme çalışması kapsamında ekipler kadife çiçeği, rozet çiçeği, gül, lavantin, ortanca ve çam ağacı gibi rengarenk çiçekler, Haliliye’nin park ve yeşil alanlarına güzellik katıyor. Dikilen çiçeklerin devamlılığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.


Yıl boyunca periyotlar ile bakım ve yenileme çalışması yapılan yeşil alanlar, vatandaşların göz zevklerine hitap edecek şekilde daha da renklendirildi. Yapılan bu çalışmalardan dolayı son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, “Özellik yaz aylarında baya zaman geçirdiğimiz parkların böylesi güzelleşmesi bizleri memnun ediyor. Emeği geçen ekiplere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:16
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