0553 313 94 23

Haliliye’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Haliliye Belediyesi ilçede Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:13
Haliliye’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Haliliye Belediyesi ilçede Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.


Haliliye Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı’nda öncesi ve bayramda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilçede kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.


Belirli noktalarda gerçekleştirilecek olan kurban satış yerleri şu şekilde:


Sırrın İ.Ö.O kuzeydoğunda bulunan boş alan, Karayolları yanı Yeşildirek Muhtarlığı karşısı, Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı yanı Cuma Pazar yeri, Devteşti Mahallesi İ.M.K.B OkuluArkası boş alan, Karşıyaka Mahallesi girişi otogara giden çevre yolu Opet Petrol yanı ve Kamberiye Mahallesi eski itfaiye yeri olarak belirlendi.


Belirli noktalarda gerçekleştirilecek olan kurban kesim yerleri şu şekilde:


Sırrın Cem Evi yanı boş alan, Yeşildirek Mahallesi Perşembe Pazar yeri, Yenişehir Vatan İ.ÖO yanı Cumartesi Pazar yeri, İpekyol Mahallesi Davut Zeki Akpınar Lisesi Arkası, Sancaktar Mahallesi TOBB Lisesi Batısı, Süleymaniye Mahallesi Sabit Pazar yeri, Turgut Özal Parkı yanı Pazar yeri, Ertuğrul Gazi Mahallesi Resulullah Cami yanı semt Pazar yeri, Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi sonu, Devteşti Mahallesi Mehmet Güneş Çorba Evi karşısı, Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı Yanı Cuma Pazarı yeri, Yeşildirek Mahallesi Karayolları yanı halı saha bitişiği müsait boş alan, binaların kendi bahçelerindeki müsait alanlar olarak belirlendi.


Haliliye Belediyesi Zabıta ekiplerinden yapılan açıklamada, “ Kurban Bayramı öncesi ve sırasından kurban satışı ve kesimine riayet etmeyen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıp para cezası kesilecektir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan merkez tren istasyonu polis operasyonu sebebiyle kapatıldı.
    1. Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan..
    2. Endonezya’da yanardağ alarmı
    3. Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    4. Ordu'da kaybolan alzaymır hastası..
    5. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli "sahte..
    6. Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
    7. Grönland'da temmuzda 197 milyar ton..
    8. Kula’da trafik denetimleri artırıldı
    9. Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar..
    10. İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün..
    11. Rusya'dan ABD açıklaması: Büyük hata..
    12. Binlerce klasik otomobil tutkunu..
    13. Sivas’ta araç sayısı azaldı
    14. Türkiye’yi, Avrupa Şampiyonasında..
    15. Başkan Pekyatırmacı:..
    16. Yağmur suyu ile kavun-karpuz..
    17. Kapalıçarşı'da altın
    18. Mısır’da 513 mahkuma af
    19. Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e..
    20. Türkeli’de tır ve kamyonlar için..
    21. ABD ile güvenli bölgeye yönelik..
    22. Jandarma trafikten helikopterli denetim
    23. Güvenli bölge için kritik tarih..
    24. Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un..
    25. Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve..
    26. Akşener kurultay öncesi il..
    27. Hacca giden kişinin hacla ilgili..
    28. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    29. Yangının ardından Balıkesir Valisinden..
    30. Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!