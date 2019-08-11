Haliliye’de kurban kesim alanlarında sıkı denetimler yapıldı

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla komisyonca belirlenen alanlar dışında kesim yapılmaması için denetimlerini bayram mesaisinde de yoğun şekilde devam ettiriyor.

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı daha huzurlu geçirmelerini ve kurban kesimlerini daha hijyenik şartlarda gerçekleştirmelerini sağlamak için sıkı denetimler yaptı.

Zabıta ekipleri, komisyonca belirlenen alanlar dışında kesim yapılmaması için ilçe genelinde devriye geziyor. Ekipler, kurban kesim alanları dışında kesim yapanlara da Kabahatler Kanunun 32’nci Maddesinde yer alan emre aykırı davranış hükmü gereğince cezai işlem uyguluyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise belirlenen alanlar dışında kurban kesimlerinin önüne geçmek amacıyla gece gündüz devriye çalışmalarının devam edeceği ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

İlçedeki kurban yakalama ekipleri de 444 22 63 numaralı Beyaz Masa Hattı’na gelen talepler doğrultusunda kaçan kurbanlıkların yakalanması için çalışma yürütüyor.