Haliliye’de kaldırımlar yenileniyor
Haliliye Belediyesi, ilçede başlattığı çalışma ile deforme olan tüm kaldırımlarda yenileme çalışması başlattı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
Haliliye Belediyesi, ilçede başlattığı çalışma ile deforme olan tüm kaldırımlarda yenileme çalışması başlattı.
Haliliye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışması başlattı. Bu kapsamda ilçenin en gözde mahallelerinden olan Bahçelievler Mahallesinde kaldırım yenileme çalışması devam ediyor. Ekiplerin, aşama aşama tüm mahallelerde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
YORUM YAZ