Haliliye’de 50 bin adet kurban atık poşeti dağıtıldı

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kurban atıklarını daha rahat atmalarını sağlamak amacıyla Bayram Namazı sonrası ilçe genelindeki camilerde 50 bin adet kurban atık poşeti dağıttı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, kurbanlık atıklarının poşetlenmesi ve çevre kirliliği ile kötü koku oluşumunu önlemek amacıyla kurban atık poşeti dağıtımı yaptı. İlçe genelindeki camilerde kılınan namazın ardından belediye ekipleri tarafından 50 bin adet atık poşeti dağıtımı yapıldı.

Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Dişli de Hz. Resulullah Cami’sinde kurban poşeti dağıttı. Başkan Yardımcısı Erol, daha sonra kurban kesim yerlerinde yürütülen temizlik ve hijyen çalışmalarını denetledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde belirlenen kurban kesim alanlarında çevre kirliliğini önlemek ve vatandaşların daha temiz bir ortamda kurban kesimini sağlamak amacıyla temizlik çalışması yaptı.