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Haliliye kırsalında yol yapım atağı

Haliliye Belediyesi,kış ayları öncesi vatandaşları yol sıkıntısı yaşamaması için ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:53
Haliliye kırsalında yol yapım atağı

Haliliye Belediyesi,kış ayları öncesi vatandaşları yol sıkıntısı yaşamaması için ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerden Konuklu’da çalışmalarına devam ederken, Karatepe’de de yol yapım çalışmalarına başladı. Yaklaşan kış ayları öncesi vatandaşların yol sıkıntılarının çözümünü hedefleyen ekipler, kırsal mahallelerde çalışmalarına hız verdi. Karatepe Mahallesi sakinleri, Haliliye Belediyesi’nin başlattığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini sundu. Çalışmanın sürdüğü Konuklu Mahallesi sakinleri ise, mahalede, yapılan hizmetten dolayı Haliliye Belediye ekibine teşekkür etti.


Öte yandan çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı planlayan ekipler, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:53
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