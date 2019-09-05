0553 313 94 23

Haliliye kırsaldaki sorunları çözüyor

Haliliye Belediyesi, Mehmetçik Mahallesi’nde uzun yıllardır yaşanan sorununun çözümü için harekete geçti.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:21
Haliliye kırsaldaki sorunları çözüyor

Haliliye Belediyesi, Mehmetçik Mahallesi’nde uzun yıllardır yaşanan sorununun çözümü için harekete geçti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı kırsal Mehmetçik Mahallesi sakinlerinin uzun yılları bulan sorununun çözümü için ekipler çalışma başlattı.


Mahallede uzun süredir sulama suyundan kaynaklı taban suyu seviyesinin yükselmesi ile birlikte mahalle içinde oluşan bataklığın hem sağlık açısından sıkıntılar oluşturduğu hem de çevreye pis koku yaydığı belirtildi.


Mahalle sakinleri, Haliliye Belediyesi’ne başvurularının sonuç vermesini büyük bir mutlulukla karşıladı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle içinde oluşan su göledinin boşaltma işlemleri için 200 metre drenaj kanalı açarak boru döşeme işlemlerine başladı. Yapılan bu çalışmayla mahalle içinde yapılan yolların bozulmasının önüne de geçilmiş olacak.


Yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Mehmetçik Mahalle Muhtarı Abdülcelil Kırmızıkılıç, "Mahallemizde su göledinin oluşturduğu bataklıktan kurtulmak için Haliliye Belediyesi’ne başvurduk. Belediye Başkanımız başvurumuzu değerlendirdi. Ekipler çalışma başlattı. Tüm köylüler adına çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukları PKK tarafından kaçırılmıştı, Diyarbakır’daki eyleme katılacaklar
    1. Çocukları PKK tarafından kaçırılmıştı,..
    2. Yaylalarda dönüş hazırlığı başladı
    3. Döşemealtı’nda okullara tamir, bakım..
    4. Okullar yeni döneme hazırlanıyor
    5. Uşak Üniversitesi DTS Merkezi yeni bir..
    6. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve..
    7. Yemen hükümetinden diyolog mesajı!
    8. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    9. Fibromiyalji nedir? Belirtileri..
    10. İlk ders zili öncesi sürücülere uyarı
    11. Başkent suyu ASKİ güvencesinde
    12. Çiçek saksılarının dibine buz..
    13. Muslera'dan Volkan Demirel'e destek..
    14. Kadın hasta, kadın doktoru darp etti
    15. (özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan..
    16. Enez Uluslararası Açık Satranç..
    17. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ara..
    18. Büyüleyenspor Transfere Devem Ediyor
    19. Evlat nöbeti büyüyor! İsyan eden..
    20. 70’inden sonra evlat katili oldu
    21. Bir aile ölümden döndü
    22. Antalya'da 29 gündür kayıp olan adam..
    23. Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de..
    24. Geleceğin sanatçıları Altındağ’da..
    25. Amca oğlunu öldürüp amcasından..
    26. Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgelerini..
    27. Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda?
    28. Selçuk: "(Ara tatiller) Bu, kalıcı bir..
    29. Atatürk tablosu icralık oldu
    30. Dr. Yıldırım: “Ayakkabıların hafif..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!