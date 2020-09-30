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Spor Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Sırp pasör Adrija Vilimanovic'i transfer etti
Spor

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Sırp pasör Adrija Vilimanovic'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:03:38 -
Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Sırp pasör Adrija Vilimanovic'i transfer etti

ŞANLIURFA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, Sırp pasör Adrija Vilimanovic'i kadrosuna kattı.

Haliliye Belediyespor Antrenörü Akif Gürgen, yaptığı yazılı açıklamada, 25 yaşında ve 1,95 metre boyundaki voleybolcunun geçen sezon Slovenya ekibi ACH Voley Ljubljana'da forma giydiğini belirtti.

Vilimanovic'in kariyerinin oldukça parlak olduğunu bildiren Gürgen, "Kaliteli bir oyuncu transfer ettik. Bu transferle takım içindeki rekabetin artacağını düşünüyoruz. Yeni kurulan genç ekibimiz, kısa sürede birbirine uyum sağladı. Vilimanovic'in transferi kadro derinliğini de arttırdı. Çalışmalara başlayan oyuncunun takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaşması bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.


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