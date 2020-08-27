Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AXA Sigorta Kupa Voley'de 31 Ağustos'ta Galatasaray ile karşılaşacak Şanlıurfa ekibinin, başantrenör Akif Gürgen yönetiminde 11 Nisan Spor Salonu'nda antrenmanlarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Gürgen, hazırlıkların maksimum seviyede olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020-2021 sezonu, Türkiye Kupası ile başlıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Türkiye Kupası'ndaki rakiplerimizle oynayacağız. Sezona Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Tabii çok sert bir gruptayız. Türkiye Kupası birinci önceliğimiz değil ama maksimum çalışacağız. Bu gruptan çıkabilmek için rakiplerimiz çok güçlü. Maalesef seyircimiz olmayacak bir süre. İnşallah bu salgın süreci erken atlatılır çünkü Urfa halkının buna ihtiyacı var. Bizim onlara çok ihtiyacımız var. Hedefimiz öncelikle ligde kalabilmek, lige yeni çıktık. Bu Türkiye Kupası bizim için hem hazırlık olacak hem de güçlü rakiplerimiz karşısında kendimizi sınamış olacağız."