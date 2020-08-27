  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:13:48 -
Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AXA Sigorta Kupa Voley'de 31 Ağustos'ta Galatasaray ile karşılaşacak Şanlıurfa ekibinin, başantrenör Akif Gürgen yönetiminde 11 Nisan Spor Salonu'nda antrenmanlarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Gürgen, hazırlıkların maksimum seviyede olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020-2021 sezonu, Türkiye Kupası ile başlıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Türkiye Kupası'ndaki rakiplerimizle oynayacağız. Sezona Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Tabii çok sert bir gruptayız. Türkiye Kupası birinci önceliğimiz değil ama maksimum çalışacağız. Bu gruptan çıkabilmek için rakiplerimiz çok güçlü. Maalesef seyircimiz olmayacak bir süre. İnşallah bu salgın süreci erken atlatılır çünkü Urfa halkının buna ihtiyacı var. Bizim onlara çok ihtiyacımız var. Hedefimiz öncelikle ligde kalabilmek, lige yeni çıktık. Bu Türkiye Kupası bizim için hem hazırlık olacak hem de güçlü rakiplerimiz karşısında kendimizi sınamış olacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor
Dünya

Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor

Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çipras, yaptığı..
Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu
Dünya

Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapan Almanya’nın Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’deki bir harek..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı