Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda antrenör değişikliği

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, antrenör Akif Gürgen ile yollarını ayırarak yerine Aykut Lale'yi getirdi.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, yaklaşık 3 sezondur Haliliye Belediyespor'da antrenörlük görevini üstlenen Akif Gürgen ile yolların ayrıldığını, takımın başına Aykut Lale'nin getirildiğini söyledi.

Takımın bulunduğu durumdan dolayı böyle bir değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını kaydeden Tatlı, şöyle konuştu:

"Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz AXA Sigorta Efeler Ligi'nde istediğimiz sonuçları alamadık. Yaklaşık 3 sezondur takıma hizmet eden antrenör Akif Gürgen ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Gürgen'e bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Takımın başına Aykut Lale'yi getirdiklerini aktaran Tatlı, "Yeni antrenörümüz ile sezon sonuna kadar anlaştık. Lale, deneyimli bir antrenör. İnşallah takımı istediğimiz seviyeye getirecektir. Takımımıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.