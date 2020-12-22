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Spor Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İranlı Morteza Sharifi ile anlaştı
Spor

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İranlı Morteza Sharifi ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:02:45 -
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İranlı Morteza Sharifi ile anlaştı

ŞANLIURFA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yosvany Hernandez Cardonell'in takımdan ayrıldığını belirterek, bu oyuncunun yerini İranlı smaçör Morteza Sharifi ile doldurduklarını söyledi.

Sharifi'nin geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiğini anımsatan Tatlı, "Morteza Sharifi genç ve kaliteli bir oyuncu. Daha önce İtalya'da 2 sezon oynayan Sharifi, aynı zamanda ülkesinin milli formasını da giyiyor. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem oyuncu hem takımımız için hayırlı olsun." diye konuştu.

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