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Aktüel Haliliye Belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi
Aktüel

Haliliye Belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi

Yeniakit Publisher
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Haliliye Belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi

Haliliye Belediyesi, çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak amacıyla okullardaki eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık ve Diyetisyen Birimi, uzman kadrosuyla öğrencilere yönelik farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Yeşilurfa İlkokulunda öğrencilere hijyen, akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde; kişisel temizliğin önemi, akran ilişkilerinde saygı ve doğru iletişim, zorbalık karşısında yapılması gerekenler ile teknolojinin bilinçli ve kontrollü kullanımı hakkında bilgiler paylaşıldı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara karşı bilinç kazanmalarını amaçlayan eğitimlerde, çocukların soruları da yanıtlanarak interaktif bir bilgilendirme ortamı oluşturuldu.

Haliliye Belediyesi, çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, psikolojik ve kişisel gelişimlerini de destekleyen çalışmalarına devam ederek, daha bilinçli ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık ve Diyetisyen Birimi, uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerin kırsal ve merkez mahallelerde bulunan okullarda periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.

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