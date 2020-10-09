Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Tuzla'da komşusuna darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 5 farklı suçtan toplam 3 yıl 7 aydan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep eden iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül'de 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede müşteki Hüseyin Meriç Tuzla ilçesinde ikametgahındayken, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu içeri girerek "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit etti, bu sırada kendisinin Elinde bir tahta parçası yumruk ve tekme ile dövüldüğü söyledi.

Paracıkoğlu'nun küfür ve tehditlerine devam ettiğini söyleyen müşteki Meriç'in aktardığı iddianamede, o sırada sokakta bulunanlardan yardım istedi ve sokağın kalabalıklaşmaya başlayınca Paracıkoğlu ve Yanındaki kişiler arabaya binip olay yerinden ayrıldı. Olay sırasında yaralanması nedeniyle tedavi için hastaneye gittiğini belirterek Meriç'in bu nedenle şikayette bulunduğunu söyledi.

İddianamede şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun ifadesinde olay günü arkadaşı Murat Aytaç Ağırlar'ın Tuzla ilçesindeki villasına çekim için gitti ve müşteki Hüseyin Meriç'i tanıdığını söyledi. Toplantıya geldiği ve toplantıya gelirken sevdiği bir çiçeği satın aldığını söylediği belirtildi.

Daha sonra Paracıkoğlu, villanın müştemilatındaki odunluktan bir parça odun aldığını ve odunu şaka olarak Meriç'e uzattığını, bu sırada Meriç'in kendisine "tehdit ve hakaretler" yaptığını ve tehditlerine devam ettiğinde ise kendisine birkaç kez anlık öfkeyle vurduğu ve o sırada küfür etmiş olabileceğini söylediği belirtildi.

Halil Sezai'nin elindeki tahta parçası "silah" olarak kabul edildi

Olay günü gürültü yapma konusu nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandığını ifade eden iddianamede, bu görüşme sırasında şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şikayetçi Hüseyin Meriç'i bir parça tehditle tehdit ettiği belirtildi. yaklaşık 30 santimetrelik odunla vurarak ve küfürlü sözler söyleyerek alenen hakaret etti.

İddianamede, bu tartışma sırasında Paracıkoğlu'nun şikayetçi Hüseyin Meriç'i bir tahta parçasıyla sonra da tekme ve yumruk atarak yaraladığı, şikayetçi Meriç'in ise basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Şüpheli Halil Sezai'nin silah olarak değerlendirilen bir tahta parçasıyla "kasten yaralama" suçunu işlediğinin vurgulandığı iddianamede, şüpheli Paracıkoğlu, müşteki Meriç'e ait konuta girmeye çalışırken, cibinliği de bozmaya çalıştı. konut kapısı ve "mülke zarar". Suçunu da işlediği bildirildi.

İddianamede, şüpheli Paracıkoğlu'nun müşteki Meriç'e ait konuta izinsiz ve gayri meşru bir amaçla girip burada kaldığı ve bu nedenle "ev dokunulmazlığını ihlal" suçunu işlediği kaydedildi.

Bu kapsamda Halil Sezai Paracıkoğlu'na "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "aleni hakaret" suçlarından toplam 3 yıl 7 ay 15 gün 13 yıl 10 ay hapis cezası verildi. konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi "ve" mülke zarar verme ". cezalandırılması istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse Halil Sezai Paracıkoğlu hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, Paracıkoğlu'nun tutukluluğuna itiraz eden hâkimin itirazın reddine karar verdiği ve tutukluluğunun devamına karar verdiği de öğrenildi.

Öte yandan, Paracıkoğlu'nun olay sırasında kendisini döverek kendisine hakaret ettiğini iddia eden komşusu Hüseyin Meriç hakkında şikayette bulunmasının ardından "hakaret" ve "basit yaralama" nedeniyle başlatılan soruşturmada kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi.