Halil Konakcı Hoca'ya namaz sonrası büyük alçaklık!

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Dur durak bilmeyen Halil Konakcı Hoca, sohbetleri ve vaazlarıyla Müslümanların gönül dünyasına hitap etmeye devam ediyor.

Konakcı'nın sözleri, İslam ve Türkiye düşmanlarında hazımsızlığa neden oluyor.

Algı operasyonlarıyla fondaş medyanın da hedef gösterdiği Halil Konakcı'ya namaz çıkışında kendini bilmez iki şahsın sözlü saldırısına uğradı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Konakcı şu ifadeleri kullandı:

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İkindi namazı çıkışı iki kemalistin durduk yere sözlü tacizi ile karşılaştım. Tabi ki ağızlarının payını kullandıkları, anladıkları ve hakkettikleri dilden verdim. Meydanı bu azgın azınlığa bırakacak değiliz elbet. Zaten bu tip vakalar ara ara başıma geldiği için ben alışkın ve antremanlıyım.

Peki nereden biliyorum kemalist olduklarını? Her hallerinden belli olmasıyla beraber yaptıkları sözlü tacizde onlara ezberletilen ve algıyla esir oldukları klişe söylemleri sarfettiler devamlı. Çünkü kendilerine ait fikirleri yok hatta fikir esareti içindeler ama farkında bile değiller.

Ve artık bazıları kudurmuş gibiler zira eziklik psikolojisi içerisinde ellerinden geldiği kadar azılı bir düşmanlıkla güçleri kadar saldırıyorlar. Yumruk atmaya gücü yeten yumruk atıyor yetmeyen sözlü saldırıyor.

Yani hala aynılar, ellerine imkan geçse tarihte yapılanları mumla aratacaklar. Ama avuçlarını yalarlar. Ayrıca müslümanlardan ağızlarının payını almaya alışacaklar.

Velhasıl; Ben bunların bana olan düşmanlıklarıyla onur duyuyorum. Elhamdülillah.