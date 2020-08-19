Halil Kiraz kimdir ve nerelidir?

15 Ekim 1943 tarihinde dünyaya gelen Türk millî futbolcu, teknik direktör Halil Kiraz, futbol macerası 1958 yılında başladı. 1958 yılında Göztepe idmanlarına katılarak top toplayan Halil Kiraz, o dönemin kalecisi olan Erdoğan’ın vasıtasıyla altyapı kalecisi olarak geldi. Göztepe’nin kalecisi Ali Artuner ise santrfor olarak dahil oldu. Ancak daha sonraki dönemlerde Ali Artuner kaleye geçti. Halil Kiraz ise sol açıkta görev yaptı. 1972 senesine kadar Halil Kiraz Göztepe forması giydi. Lig tarihinde 82 gole imza atan Kiraz, Attığı sert şutlar nedeniyle Bombacı lakabı aldı. Hatta Halil Kiraz, Atletico Madrid maçında attığı penaltı ile fileleri yırtarak tarihe geçti.

Halil Kiraz için Göztepe Kulübü açıklama yaptı

18 Ağustos 2020 tarihinde hayatını kaybeden Halil Kiraz için, Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Halil Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun." şeklinde konuştu.