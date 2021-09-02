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Spor

Halil kampa katıldı

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 21 yaşındaki forvet Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kampına katıldı ve gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 12:56:00 - 2021-09-02 12:56:46
Halil kampa katıldı

 
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 21 yaşındaki forvet Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kampına katıldı ve gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan ve sözleşme işlemlerini tamamlayan Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı.

İngiltere'ye dönmeyeceğinden dolayı milli takım için İstanbul'a gelme engeli de kalkan genç golcü milli takım ile sabah ilk çalışmasını da yaptı.

Dervişoğlu, Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda yer alan isimlerdendi.

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