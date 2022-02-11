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Gündem Halil Falyalı ile Mahmutyazıcıoğlu arasında şok bağlantı
Gündem

Halil Falyalı ile Mahmutyazıcıoğlu arasında şok bağlantı

26 Ocak'ta Yeşilköy'deki balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılırken, Mahmutyazıcıoğlu ile Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden ortak olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 18:33:00 -
Halil Falyalı ile Mahmutyazıcıoğlu arasında şok bağlantı

KKTC'de otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı, kumarhaneden çıkıp evine giderken uğradığı suikast sonucu şoförüyle birlikte öldürüldü. Cinayetle ilgili KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı. Titiz şekilde yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir noktaya odaklanıldı. 26 Ocak'ta Yeşilköy'deki balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan, Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden ortak olduğu tespit edildi.

 

 



 

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