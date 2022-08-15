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Spor Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...
Spor

Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım formasıyla da Cebelitarık maçında 2 gol atan Halil Dervişoğlu, arama motorları ve sosyal medyada en çok konuşulan, araştırılan isimler arasında yer aldı. Galatasaraylı yıldız futbolcunun kariyeri ve özellikleri araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 16:36:00 -
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...

Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım formasıyla da Cebelitarık maçında 2 gol atan Halil Dervişoğlu, arama motorları ve sosyal medyada en çok konuşulan, araştırılan isimler arasında yer aldı. Galatasaraylı yıldız futbolcunun kariyeri ve özellikleri araştırılıyor.

Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor?
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...
Brentford kulübünden Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve son dönemde etkili bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Tam adı Halil İbrahim Dervişoğlu olan futbolcu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola Sparta Rotterdam altyapısında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Ocak 2020'de 3 milyon Euro karşılığında İngiltere Championship ekibi Brentford'a transfer olan Halil, Twente'ye kiralanarak Hollanda'ya geri döndü. Twente'de 6 maça çıkan milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Brentford ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Halil Dervişoğlu'nun son olarak Galatasaray'a kiralandı. Halil, Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. Galatasaray 2021-2022 sezonu için genç yıldızı tekrar kiraladı ve Halil bu sezon 1 gol 1 asist üretti.

 

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