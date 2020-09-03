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Aktüel "Halikarnas Balıkçısı"nın orijinal el yazıları Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenecek
Aktüel

"Halikarnas Balıkçısı"nın orijinal el yazıları Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:29:47 -
"Halikarnas Balıkçısı"nın orijinal el yazıları Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenecek

MUĞLA (AA) - "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın orijinal el yazıları, şair ve yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı tarafından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teslim edildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Kabaağaçlı'nın manevi mirasını yaşatan, eserlerini ölümünden sonra yayımlayan ve tüm kitaplarına önsöz yazan Prof. Dr. Gökovalı'yı Akyaka'daki evinde ziyaret etti.

Ziyarette Cambazoğlu, Şadan Gökovalı'nın Kabaağaçlı'ya yazdığı "Oğuldan Babaya" isimli mektubunu okudu. Gökovalı da Kabaağaçlı'nın mektuplarını ve bazı kitapları için kendi el yazısıyla aldığı notların yer aldığı çantayı Belediye Başkanı Aras'a teslim etti.

Başkan Aras, kıymetli belgelerin, tasniflendikten sonra Bodrum Deniz Müzesi'nde yer alan Halikarnas Balıkçısı arşivinde sergileneceğini ve müze arşivine çok değerli katkısının olacağını kaydetti.

Halikarnas Balıkçısı'nın, Bodrum'un mavisine mavi, yeşiline yeşil kattığını belirten Aras, şunları ifade etti:

"Bodrum'da Cevat Şakir Arboretumu yapmak istiyoruz. Kent Müzemizde balıkçıya çok ciddi bir yer ayırıyoruz. Onun dışında sünger müzesi ve mübadele müzesi için yerlerimiz hazır. Bu müzelerin de her köşesinde Cevat Şakir Kabaağaçlı olacaktır. O açıdan sizlerin bu zamana kadar özenle saklayarak bizlere verdiğiniz bu el yazmaları çok kıymetli."

Başkan Aras’a teşekkür eden Gökovalı ise eserlerinden bazılarını imzalayarak kendisine hediye etti.

Kitaplardan birer sayfa seçen Gökovalı, belediye başkanından o sayfaları kendisi için okumasını rica etti. Başkan Aras, Gökovalı'nın şiirlerini okurken duygusal anlar yaşandı.

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