Halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Kurumuş çay lekesi çıkarma

Çay lekesi de haliyle en sık karşılaşılan leke türleri arasında yer alıyor. Çilek, portakal, nar lekeleri ve diğer tüm meycve suyu lekelerini kumaşlarınızdan veya kıyafetlerinizden çıkarmak zorlu bir iş olabilir. Domates lekelerini, portakal suyu lekelerini ve daha fazlasını çıkarmak için önerilerimiz var. Çıkmayan lekelere müdahale ise profosyonellik ister. Peki lekeler nasıl çıkar?

Çıkmayan lekeler için formül

Lekeye fazla beklemeden, mümkünse kurumadan müdahale edin. Özellikle de şekerli çay, pamuklu kumaşlarda daha kalıcı leke bırakır. Dökülür dökülmez kuru bir bez, eski bir havlu veya kâğıt havlu ile dökülen sıvıyı fazla bastırmadan, kumaşa veya halıya fazla işlemeden alın.

Beklemiş lekelerin çıkarılması için kullanacağınız tüm kimyasalların talimatlarına uyun. Fazla miktar kullanmak daha etkili olacağı yerde zarar verici olabilir.

Doğal leke çıkarıcılar kullanacaksanız fazla ovma yapmayın. Bekleme süresi varsa bu sürelere uymak iyi bir fikirdir.

Kurumuş lekeleri temizlemeden önce duru su ile çözdürmeyi deneyin. Bunun için ıslatılmış sünger gibi araçlara ihtiyacınız olabilir.

Önerilen tüm işlemleri öncelikle küçük bir yüzeyde deneyin. Özellikle de koltuk kumaşları için görünmeyen bir yüzeyde deneme yapmak önemlidir.

Meyve suyu lekesini çıkarma yöntemleri

Meyve suyu lekesi halıdan nasıl çıkar?

Meyve suyu lekesi hala görünmeye devam ediyorsa, bir çay kaşığı halı şampuanını bir litre ılık suyla bir kovada karıştırın ve bu karışımla elde edeceğiniz solüsyonu doğrudan lekeli bölgenin üzerine tatbik edin. Bu işlemin ardından lekeli bölgeyi yeniden kağıt havlu ya da temiz bir bezle hafifçe silin.

Pamuklu ve keten kumaştan meyve lekesi nasıl çıkar?

Keten ya da pamuklu kumaşlar yıkanabilir özelliğe sahip olan kumaşlardan. Kısa süre içerisinde duruma müdahale edilmesi sorunun kolayca çözülmesini sağlayacaktır. Bol su ile yıkama işlemi yapılması sayesinde oluşan meyve lekesi kısa sürede çıkartılabilir. Bol su ile yıkama işleminin ardından kaynatılan kumaş ayrı bir su içerisine alınarak oksijenli su eklenir. Bu sayede lekenin zorlu olması durumunda çıkması sağlanabilir.

Yünlü ve ipekli kumaştan meyve lekesi nasıl çıkar?

Yünlü veya ipekli kumaşlar özellikle meyve lekesi oluşması durumunda en zor çıkan kumaş türlerdir. Bu nedenle özellikle uygulama yapacak olanları kısa süre içerisinde en uygun şekilde uygulama yapması gerekir. İlk aşamada lekenin bulunduğu bölüme amonyaklı su dökülerek bir süre bekletilmesi gerekir. Daha sonrasında bol su ile yıkama işlemi yapılabilir. Uygulamanın işe yaramaması durumunda meyve damlaması halinde beklemeden leke üzerine alkolle uygulama yapılarak silinir. Alkol tamamen uçtuktan sonra oksijenli su ile bölgede silme işlemi yapılabilir. Bu sayede oluşan zorlu lekenin çıkartılması sağlanarak kumaşın yeniden eskisi gibi temiz olması sağlanmış olunur.

Domates lekesi nasıl çıkar?

Lekeli bölgenin üzerinde domates kalıntısı varsa, bir kaşık ya da spatula ile nazikçe temizleyin. Lekenin üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı ilave edin. Parmaklarınızla, kumaşın iki yakasını birbirine sürterek yavaşça lekeyi ovalayın. Daha sonra bol soğuk su ile kumaşı durulayın.