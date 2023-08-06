Haliç’ten “Yapay Zeka ve Robotik Bursu”

Robotik, yazılım, bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve endüstri mühendisliği, endüstriyel tasarım, yönetim bilişim sistemleri ve işletme alanlarında başarı elde eden, ürün geliştiren ve içerik üreten adaylar Haliç Üniversitesi’nden yüzde 100’e varan oranlarda eğitim bursu kazanabilecekler. Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, kendisinin de bir makine mühendisi olarak dünyanın yapay zeka ve robotik alanlarında nasıl bir ivme yakaladığını heyecanla takip ettiğini aktararak, “Yapay Zeka ve Robotik sektörü dijital çağın ve bilişim sektörünün vazgeçilmezlerinden biri haline şimdiden geldi. Biz de Haliç Üniversitesi olarak Yapay Zeka ve Robotik alanını bugünden geleceği ürettiğimiz bir alan olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, gençlerin bilgi ve becerileri olduğu kadar ilgi alanlarını da profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yetenekli, ürün geliştiren adaylara Yapay Zeka ve Robotik bursu vereceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.