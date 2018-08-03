Haliç'te yol çalışması: 2 gece trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak. Bu nedenle, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti yarın saat 23.59 ve 6 Ağustos Pazartesi günü saat 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Trafik akışı, Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak, çalışmalar süresince Metrobüs, Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. Metrobüs seferlerinde ise herhangi bir aksama olmayacak.