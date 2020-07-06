  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Haliç'te suyun rengi değişti

Haliç'in deniz suyu renginin kahverengi ve siyaha dönüştüğü görüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:16:18 -
Haliç'te suyun rengi değişti

İSTANBUL (AA) - Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklikler görüldü.

Suyun renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşıyor. Deniz suyu renginin kahverengi ve siyaha dönüştüğü göze çarpıyor.

Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkati çekiyor.

Eyüp'te yaşayan Mert Cavuş, Haliç'e arkadaşlarıyla sürekli geldiğini belirterek, "17 yıldır buradayım. Deniz son zamanlarda böyle olmaya başladı. Önceden Haliç'in hali böyle değildi. Daha önceden denizin dibi görünüyordu. Şimdi görünmüyor. Haliç'te çok koku oluyor. Bu koku yukarıdaki evlere de vuruyor. Buranın temizlenmesi lazım." dedi.

Bölgede yaşayan Metin Aksu ise Haliç'te balıkların artık görülmediğini belirterek, kötü koku oluştuğunu söyledi. Aksu, Haliç'in temizlenmesini beklediklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı